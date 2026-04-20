Erste Gespräche: Nächster Topklub an Supertalent von Leipzig dran

Yan Diomande ist der Shootingstar der laufenden Saison in der deutschen Bundesliga!

Der 19-jährige Flügelstürmer kam im Sommer 2025 für 20 Millionen Euro von CD Leganes zu RB Leipzig und hatte bis zu diesem Zeitpunkt erst zehn Profispiele für die Spanier auf dem Buckel.

Eine lange Eingewöhnungszeit brauchte der Youngster aus der Elfenbeinküste aber trotzdem nicht. In 32 Spielen bringt es Diomande auf 13 Tore und sieben Vorlagen. Damit ist der Offensivspieler nach ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner (16 Tore, 7 Vorlagen) der beste Scorer von RB.

Hohes Preisschild

In Leipzig hat der Ivorer einen Vertrag bis 2030 – ohne Ausstiegsklausel, wie "Sky Sport" berichtet. Gleichzeitig arbeitet der Klub auch an einer Vertragsanpassung, mit einer deutlichen Gehaltserhöhung.

Das Interesse an Diomande ist, ob seiner rasanten Entwicklung, groß. Intern sollen die "Roten Bullen" ein Preisschild von rund 100 Millionen Euro für den Ivorer ausgerufen haben.

Gerüchte um PSG

In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte über ein mögliches Interesse von Liverpool und Bayern München. Die "L'Equipe" bringt nun mit Paris Saint-Germain ein weiteres europäisches Schwergewicht ins Spiel.

So soll der amtierende Champions-League-Sieger bereits erste Gespräche mit den Beratern des Spielers geführt haben. Neben Diomande soll sich PSG-Sportdirektor Luis Campos aber auch mit Vertretern von Arsenal-Flügelspieler Gabriel Martinelli getroffen haben.

Der Brasilianer, der nur noch bis Sommer 2027 bei den "Gunners" unter Vertrag steht, wäre ohne Frage die günstigere Variante.