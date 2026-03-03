Samson Baidoo im Visier internationaler Topklubs

Der Transfer von Samson Baidoo zum RC Lens hat sich für beide Seiten voll ausgezahlt. Der 21-jährige Innenverteidiger zählt seit seiner Ankunft zum Stammpersonal und zahlt das Vertrauen von Trainer Pierre Sage mit starken Leistungen Woche für Woche zurück.

Den Sprung in eine Top-5-Liga hat er mit Bravour gemeistert, folgt im Sommer direkt der nächste große Schritt? Gut möglich - denn wie "SportsBoom" berichtet, sollen mehrere Topklubs an einer Verpflichtung des gebürtigen Grazers interessiert sein.

Mit dem FC Liverpool und Manchester City sollen sich zwei absolute Großmächte des europäischen Fußballs einen Wettstreit um Baidoo liefern. Die "Reds" sehen im 21-Jährigen sogar den potenziellen Nachfolger für Virgil Van Dijk, der den Klub im kommenden Sommer verlassen könnte. Die "Cityzens" hingegen erwägen, Baidoo zu verpflichten und ihn anschließend an den RC Lens zurückzuverleihen, damit er dort weiterhin wertvolle Spielpraxis sammeln kann.

Auch Inter Mailand und Borussia Dortmund sollen loses Interesse am ÖFB-Teamspieler zeigen. Bei einem Angebot zwischen 45 und 55 Millionen Euro soll der RC Lens gesprächsbereit sein. Zum Vergleich: Beim Transfer im vergangenen Sommer wurden gerade einmal acht Millionen Euro fällig.