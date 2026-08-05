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Glasner-Klub nimmt Manchester-City-Mittelfeldspieler ins Visier

Die großen Transferbewegungen sind bei Nottingham Forest bislang ausgeblieben. Das könnte sich jedoch schon bald ändern.

Glasner-Klub nimmt Manchester-City-Mittelfeldspieler ins Visier Foto: © IMAGO / Sportimage
Textquelle: © LAOLA1
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Oliver Glasner möchte seinen Kader bei Nottingham Forest für die kommende Saison weiter verstärken.

Glasner bei Nottingham: Diese Millionen-Deals könnten anstehen

Dabei rückt nun ein Mittelfeldspieler von Manchester City in den Fokus: Tijjani Reijnders soll das Interesse des Glasner-Klubs geweckt haben.

Konkurrenz von Newcastle

Der Niederländer wechselte erst im vergangenen Jahr für knapp 55 Millionen Euro vom AC Mailand zu den "Citizens".

Dort gehörte Reijnders in der Hinrunde noch regelmäßig zur Startelf, in der zweiten Saisonhälfte gingen seine Einsatzzeiten jedoch zunehmend zurück. Auch deshalb könnte sich der zentrale Mittelfeldspieler nun nach einer neuen Herausforderung umsehen.

Nottingham Forest ist im Werben um den Niederländer allerdings nicht allein. Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano soll auch Newcastle United Interesse zeigen.

Da Reijnders bei Manchester City noch bis 2030 unter Vertrag steht, dürfte für einen Transfer eine entsprechend hohe Ablösesumme fällig werden. Bei der WM stand der Mittelfeldspieler in allen drei Gruppenspielen in der Startelf. Einzig beim Ausscheiden gegen Marokko im Sechzehntelfinale kam er nicht zum Einsatz.

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