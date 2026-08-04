Inter-Deal geplatzt: Ex-Salzburger Solet will Udinese verlassen

Oumar Solet (26) wechselte im Winter 2025 als ablösefreier Spieler zu Udinese Calcio, davor wurde im September 2024 sein Vertrag beim FC Red Bull Salzburg aufgelöst.

Dieser Akt war das Ende einer langen Transfercausa. Der Franzose fiel nach einem starken Start aufgrund geplatzter Transfers immer mehr mit fehlender Disziplin auf.

Solet plant Abschied

Jetzt strebt er, wie "Tutto Udinese" berichtet, seinen Abschied von seinem aktuellen Klub an. Der Abwehr-Mann sei sich eigentlich mit Inter einig gewesen, Udinese und der Meister konnten sich allerdings nicht einig.

Mittlerweile hat Inter John Stones ablösefrei verpflichtet, Christian Romero (Tottenham Hotspur) sei ebenfalls ein heißer Kandidat.

Noch im Verein

Solets Inter-Deal ist damit so gut wie vom Tisch. Der Innenverteidiger denke aber weiter an einen Wechsel, habe dafür bei Udinese Calcio angefragt. Noch dauert das Transferfenster.

Trotz der Gerüchte und Spekulationen trainiere Solet aktuell normal bei seinem Verein mit. Er ist noch bis 2027 an den Klub gebunden und hat einen Marktwert von 23 Millionen Euro.