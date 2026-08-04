NEWS

Inter-Deal geplatzt: Ex-Salzburger Solet will Udinese verlassen

Der Franzose war sich eigentlich mit Inter einig, doch sein Klub stellte sich quer.

Inter-Deal geplatzt: Ex-Salzburger Solet will Udinese verlassen Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Oumar Solet (26) wechselte im Winter 2025 als ablösefreier Spieler zu Udinese Calcio, davor wurde im September 2024 sein Vertrag beim FC Red Bull Salzburg aufgelöst.

Dieser Akt war das Ende einer langen Transfercausa. Der Franzose fiel nach einem starken Start aufgrund geplatzter Transfers immer mehr mit fehlender Disziplin auf.

Solet plant Abschied

Jetzt strebt er, wie "Tutto Udinese" berichtet, seinen Abschied von seinem aktuellen Klub an. Der Abwehr-Mann sei sich eigentlich mit Inter einig gewesen, Udinese und der Meister konnten sich allerdings nicht einig.

Mittlerweile hat Inter John Stones ablösefrei verpflichtet, Christian Romero (Tottenham Hotspur) sei ebenfalls ein heißer Kandidat.

Noch im Verein

Solets Inter-Deal ist damit so gut wie vom Tisch. Der Innenverteidiger denke aber weiter an einen Wechsel, habe dafür bei Udinese Calcio angefragt. Noch dauert das Transferfenster.

Trotz der Gerüchte und Spekulationen trainiere Solet aktuell normal bei seinem Verein mit. Er ist noch bis 2027 an den Klub gebunden und hat einen Marktwert von 23 Millionen Euro.

Mehr zum Thema

Schicker gelingt Vertrags-Coup mit Hoffenheim-Stütze

Schicker gelingt Vertrags-Coup mit Hoffenheim-Stütze

Deutsche Bundesliga
8
Lockt Jaissle einen Ex-Salzburger in die Premier League?

Lockt Jaissle einen Ex-Salzburger in die Premier League?

La Liga
Millionenregen? Gregoritsch-Konkurrent vor Abgang

Millionenregen? Gregoritsch-Konkurrent vor Abgang

Deutsche Bundesliga
Für 30 Millionen! Como schnappt sich wohl englischen WM-Fahrer

Für 30 Millionen! Como schnappt sich wohl englischen WM-Fahrer

Serie A
Fix! Altstar Henderson wechselt zu Top-Klub

Fix! Altstar Henderson wechselt zu Top-Klub

Premier League
1
WM-Goalie ersetzt Ex-Salzburger bei RB Leipzig

WM-Goalie ersetzt Ex-Salzburger bei RB Leipzig

Deutsche Bundesliga
Ex-Real Coach holt zwei Youngsters

Ex-Real Coach holt zwei Youngsters

La Liga
3

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Gerüchteküche Transfermarkt Inter Mailand Udinese Calcio Oumar Solet