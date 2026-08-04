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Ex-WAC-Kicker als Danso-Kollege? Türken bleiben stur

Gleich drei Klubs aus England interessieren sich für den Innenverteidiger, noch ist keine Einigung in Sicht.

Ex-WAC-Kicker als Danso-Kollege? Türken bleiben stur Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Chibuike Nwaiwu (23) galt während seiner WAC-Zeit als einer der besten Spieler in der ADMIRAL Bundesliga. Entsprechend flossen im Jänner 2026 von Trabzonspor 5,5 Millionen Euro in Richtung Lavanttal.

Der Nigerianer wusste seither auch in Trabzon zu überzeugen, nun winkt der nächste Schritt. Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte rund um einen Wechsel zu Fulham oder Crystal Palace.

Keine Einigung in Sicht

Zuletzt soll sich laut türkischen Medienberichten auch Tottenham Hotspur eingeschaltet haben. Bei den Spurs würde mit Kevin Danso ein ÖFB-Kicker als Abwehrkollege warten. Weiters kursiert jetzt auch SSC Napoli als möglicher Abnehmer.

Laut "Punch Sports Extra" sei aber keiner der Klubs nahe an einer Einigung. Die Angebote von der Insel würden den Ansprüchen der Türken nicht genügen, so heißt es.

Trabzonspor-Präsident Ertugrul Dogan wird von Gundem Artvin wie folgt zitiert: "Die Angebote für Chibuike Nwaiwu waren weit unter unseren Erwartungen. Unter diesen Umständen denken wir auf keinen Fall darüber nach, ihn zu verkaufen."

30 Millionen Euro Ablöse gefordert?

Der Spieler bleibe einmal beim Team. Nwaiwu hat einen Marktwert von zehn Millionen Euro und einen Vertrag bis 2030.

Berichten zufolge soll Trabzonspor 30 Millionen Euro und mehr fordern.

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