Nach Sanchos Trainingsbesuch: Zehntligist stellt Gerüchte klar

Jadon Sancho hat dem englischen Zehntligisten FC Flixton einen Trainingsbesuch abgestattet.

Nachdem der ehemalige Manchester-United-Spieler bislang keinen neuen Verein gefunden hat, sorgte er anderweitig für Aufsehen. Sein Besuch hatte reichlich Spekulationen zufolge.

Verein gibt Statement ab

Nun meldet sich der Verein mit einer deutlichen Botschaft zu Wort.

"Um das klarzustellen: Jadon war nicht zum Probetraining beim Verein und es gab keine Transfergespräche", wird in einer Pressemitteilung erklärt. Es habe sich lediglich um eine private Einheit gehandelt.

Des Weiteren heißt es: "Wir danken Jadon dafür, dass er sich den Flixton FC als Trainingsort ausgesucht hat und wünschen ihm viel Erfolg für die nächste Etappe seiner Karriere, die zweifellos auf einem Niveau stattfinden wird, das weit über dem liegt, auf dem wir derzeit spielen. Unsere Türen werden ihm immer offen stehen."

Dennoch hat der 26-Jährige Eindruck hinterlassen. Er habe sich durch und durch professionell gezeigt und sich für Fans Zeit genommen.

Zukunft aktuell offen

Sancho wechselte 2021 vom BVB zu ManUnited, war aber immer wieder verliehen, zuletzt an Aston Villa.

Mit den "Villains" gewann er die UEFA Europa League. Beim englischen Verein stand er 83 Mal am Feld und kam auf 18 Torbeteiligungen.

Aktuell ist die Zukunft des Engländers noch offen.