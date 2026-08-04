NEWS

Nach Sanchos Trainingsbesuch: Zehntligist stellt Gerüchte klar

Der Engländer sorgte mit seinem Besuch für Aufsehen, nun gibt der Verein ein klares Statement ab.

Nach Sanchos Trainingsbesuch: Zehntligist stellt Gerüchte klar Foto: © IMAGO / Ball Raw Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jadon Sancho hat dem englischen Zehntligisten FC Flixton einen Trainingsbesuch abgestattet.

Nachdem der ehemalige Manchester-United-Spieler bislang keinen neuen Verein gefunden hat, sorgte er anderweitig für Aufsehen. Sein Besuch hatte reichlich Spekulationen zufolge.

Verein gibt Statement ab

Nun meldet sich der Verein mit einer deutlichen Botschaft zu Wort.

"Um das klarzustellen: Jadon war nicht zum Probetraining beim Verein und es gab keine Transfergespräche", wird in einer Pressemitteilung erklärt. Es habe sich lediglich um eine private Einheit gehandelt.

Des Weiteren heißt es: "Wir danken Jadon dafür, dass er sich den Flixton FC als Trainingsort ausgesucht hat und wünschen ihm viel Erfolg für die nächste Etappe seiner Karriere, die zweifellos auf einem Niveau stattfinden wird, das weit über dem liegt, auf dem wir derzeit spielen. Unsere Türen werden ihm immer offen stehen."

Dennoch hat der 26-Jährige Eindruck hinterlassen. Er habe sich durch und durch professionell gezeigt und sich für Fans Zeit genommen.

Zukunft aktuell offen

Sancho wechselte 2021 vom BVB zu ManUnited, war aber immer wieder verliehen, zuletzt an Aston Villa.

Mit den "Villains" gewann er die UEFA Europa League. Beim englischen Verein stand er 83 Mal am Feld und kam auf 18 Torbeteiligungen.

Aktuell ist die Zukunft des Engländers noch offen.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ex-WAC-Kicker als Danso-Kollege? Türken bleiben stur

Ex-WAC-Kicker als Danso-Kollege? Türken bleiben stur

International
Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

International
8
Inter-Deal geplatzt: Ex-Salzburger Solet will Udinese verlassen

Inter-Deal geplatzt: Ex-Salzburger Solet will Udinese verlassen

Serie A
4
Schicker gelingt Vertrags-Coup mit Hoffenheim-Stütze

Schicker gelingt Vertrags-Coup mit Hoffenheim-Stütze

Deutsche Bundesliga
9
Lockt Jaissle einen Ex-Salzburger in die Premier League?

Lockt Jaissle einen Ex-Salzburger in die Premier League?

La Liga
Millionenregen? Gregoritsch-Konkurrent vor Abgang

Millionenregen? Gregoritsch-Konkurrent vor Abgang

Deutsche Bundesliga
Red Bull Salzburg zahlt wohl eine Million Euro für Ersatzgoalie

Red Bull Salzburg zahlt wohl eine Million Euro für Ersatzgoalie

Bundesliga
84

Kommentare

Fußball Fußball International Gerüchteküche Jadon Sancho Manchester United Aston Villa Transfermarkt