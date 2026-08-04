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Schicker gelingt Vertrags-Coup mit Hoffenheim-Stütze

Der alte Vertrag lief noch knapp vier Jahre, jetzt gibt es schon ein neues Arbeitspapier.

Schicker gelingt Vertrags-Coup mit Hoffenheim-Stütze Foto: © IMAGO / foto2press
Textquelle: © LAOLA1
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Die TSG Hoffenheim mit dem steirischen Sportchef Andreas Schicker lässt mit einer Vertragsverlängerung aufhorchen.

Wouter Burger (25) verlängert seinen 2030 auslaufenden Vertrag langfristig. Eine genaue Angabe zur neuen Länge wird nicht gemacht.

"Die Verlängerung ist ein beeindruckendes Signal der Kontinuität und ein Signal unserer gewachsenen Attraktivität für ambitionierte Spieler", freut sich Schicker.

Einkauf war ein Schnäppchen

Burger war einer der Stützen der abgelaufenen Saison, der Niederländer machte in 32 Spielen fünf Tore und neun Assists.

Hoffenheim verpflichtete ihn erst 2025 für vier Millionen Euro. Mittleweile hat der Mittelfeld-Akteur einen Marktwert von 20 Millionen Euro.

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