Offensivtalent: Bedient sich Salzburg in Hoffenheim?

Noch vor ein paar Tagen verkaufte der FC Red Bull Salzburg den Dänen Adam Daghim für 13 Millionen Euro an die TSG 1899 Hoffenheim.

Nun könnten die Mozartstädter beim Klub von Andreas Schicker zuschlagen - erneut. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, soll Salzburg "starkes Interesse" an Hoffenheim-Talent Deniz Zeitler (19) haben.

Die "SN" berufen sich auf Infos aus dem Klub-Umfeld. Demnach sollen die Verhandlungen zwischen den "Bullen" und Hoffenheim bereits laufen. Doch auch Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat Zeitler auf dem Zettel.

Bester Torschütze seiner Mannschaft

Der beidfüßige, linke Flügelspieler besticht vor allem durch seine Schnelligkeit und stellte in der Vorsaison auch seine Torgefahr unter Beweis. Nachdem er im Sommer 2025 von Ingolstadt nach Hoffenheim gewechselt war, wurde er der beste Torschütze für Hoffenheim II in der 3. Liga (15 Tore in 38 Spielen).

Auf einen Pflichtspieleinsatz in der ersten Mannschaft wartet der U20-Teamspieler Deutschlands noch. Dafür spielte er unter Chefcoach Christian Ilzer in dieser Saison schon in fünf Testspielen (zwei Mal in der Startelf, drei Tore).

Ablöse wohl teurer als bei Tabakovic

Laut den "SN" soll Zeitler über fünf Millionen Euro kosten - und damit mehr, als die Salzburger für Haris Tabakovic an Hoffenheim zahlten. Der bosnische Teamstürmer kostete dem Vernehmen nach fünf Millionen Euro.