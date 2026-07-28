Glasner bei Nottingham: Diese Millionen-Deals könnten anstehen

Seit Kurzem hat der Oberösterreicher Oliver Glasner das Traineramt bei Nottingham Forest inne. Mit Xaver Schlager holte er bereits ablösefrei einen Landsmann auf die Insel.

Nach seinem Abschied von Crystal Palace soll der neue Forest-Coach jede Menge Mitspracherecht bei seinem Klub haben.

Laut "Telegraph" habe es kurz vor dem Abflug ins Trainingslager nach Portugal ein Transfermeeting gegeben, das viereinhalb Stunden dauerte.

Neue Spieler sollen groß sein

Für Glasner hätten demnach vor allem große Spieler Priorität, er möchte den Verein im Bereich Standards verbessern.

Der Klub denke für die Abwehrzentrale an Ousmane Diomande (22) von Sporting Lissabon und befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen. Rund 30 Millionen Pfund (ca. 35 Millionen Euro) seien im Gespräch.

Einkauf bei Tottenham?

Für das Mittelfeld denke der Klub an Lucas Bergvall (20) von Tottenham Hotspur. Eine erste Offerte in Höhe von rund 38 Millionen Pfund (ca. 44,4 Millionen Euro) sei aber abgelehnt worden.

Die Spurs verlangen demnach 50 bis 60 Millionen Pfund (ca. 58,5 bis 70 Millionen Euro).

Ein Chelsea-Stürmer für Glasner?

Auch auf der Stürmerposition wolle man nachlegen. Chelseas Liam Delap (23) sei dafür im Visier. Glasner wolle weiters auf der rechten Abwehrseite nachrüsten. Nottingham habe schon Gespräche mit Rechtsverteidiger Givairo Read (20) von Feyenoord Rotterdam geführt, Alternativen bestehen aber.

Möglicherweise gelte dasselbe für die linke Seite, da man mit Luca Netz nur einen Linksfuß für diese Position hat.

Kauft Adi Hütter bei Glasner-Klub ein?

Auf der Abgangsseite könnten noch die Innenverteidiger Zach Abbott (20) und Tyler Bindon (21) in die Championship verliehen werden.

Unklar bleibt die Situation rund um Stürmer Arnaud Kalimuendo (24). Nach seiner Leihe besitze Eintracht Frankfurt eine Kaufoption. Die Klubs sollen derzeit Gespräche führen. Dort würde mit Adi Hütter ein anderer österreichischer Trainer warten.