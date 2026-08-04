Eddie Howe ist als Trainer von Newcastle United zurückgetreten. Zeitnah dürfte der Deutsche Matthias Jaissle von Al Ahli als neuer Übungsleiter vorgestellt werden. Er bringt auch einen Tiroler Co-Trainer mit >>>

Für sein neues sportliches Projekt könnte der 38-Jährige auf einen gebürtigen Linzer zählen. Laut "sportske novosti" aus Kroatien denke Jaissle an Ex-Salzburg-Schützling Luka Sucic.

Lässt Real Sociedad Sucic gehen?

Ob der 23-Jährige erhältlich ist, bleibt abzuwarten. Bei seinem aktuelle Klub Real Sociedad soll man nämlich fest mit ihm planen.

Dort hat der 22-fache kroatische Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2029. Sein Marktwert liegt bei zehn Millionen Euro, 2024 wurde er für diesen Preis aus Salzburg geholt. Für Newcastle United dürfte es im Fall der Fälle teurer werden.

Mit Jaissle feierte Sucic zwei seiner drei Meisterschaften im Trikot des FC Red Bull Salzburg.