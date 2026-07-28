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Glasner darf bei Nottingham weiterhin auf Leistungsträger setzen

Der defensive Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Glasner darf bei Nottingham weiterhin auf Leistungsträger setzen Foto: © IMAGO / APL
Textquelle: © LAOLA1
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Ibrahim Sangare (28) hat seinen Vertrag bei Nottingham Forest bis 2029 verlängert. Das gibt der Klub von Trainer Oliver Glasner und ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager am Dienstag bekannt.

Es ist eine vorzeitige Verlängerung. Ursprünglich wäre das Arbeitspapier des Ivorers im Sommer 2028 ausgelaufen.

Der defensive Mittelfeldspieler wechselte vor drei Jahren für 35 Millionen Euro von PSV Eindhoven auf die Insel und etablierte sich in der vergangenen Saison als Stammspieler. Für Forest stand er 2025/26 in 43 Pflichtspielen auf dem Feld (zwei Tore, drei Assists).

Der 28-Jährige nahm zudem mit der Elfenbeinküste an der Weltmeisterschaft teil und kam in allen vier Spielen der Ivorer zum Einsatz.

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