The stadium Jordan first played in as a professional footballer is now his home. 🏟️💙— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2026
NEWS
Fix! Altstar Henderson wechselt zu Top-Klub
Jordan Henderson spielt ab sofort für den FC Chelsea. Dort ist seit Sommer Xabi Alonso Trainer.
Der ehemalige Mittelfeldstar des FC Liverpool, Jordan Henderson, wechselt an die Stamford Bridge zum FC Chelsea.
Dort wird er unter Xabi Alonso spielen. Der Spanier hat ebenfalls bis 2009 bei den Reds im Mittelfeld agiert und sich dort zur Ikone gemacht.
Henderson unterschreibt einen Vertrag bis 2028 und kommt ablösefrei vom FC Brentford. Für die "Bees" kam der 36-Jährige letzte Saison in 35 Spielen zum Einsatz.
Für Henderson ist es eine Art Rückkehr. Sein erstes Spiel in der Premier League bestritt er an der Stamford Bridge beim FC Chelsea. Damals noch für den FC Sunderland.