Der Kader-Check: So gut ist Glasner bei Nottingham aufgestellt

Oliver Glasners Wechsel zu Nottingham Forest sorgte für Verwunderung. Statt zu einem Topklub ging es für den Österreicher doch "nur" nach Nottingham.

Nachdem Forest in der Saison 2024/25 mit Platz sieben das beste Resultat seit 30 Jahren erzielte, kämpfte man in der abgelaufenen Spielzeit lange gegen den Abstieg.

In der schwierigen letzten Saison hatte der zweimalige Europapokal-der-Landesmeister-Sieger gleich vier verschiedene Trainer. Glasner ist nun die Nummer fünf innerhalb eines Jahres.

Ein Grund für die vielen Trainerwechsel ist der exzentrische Klubbesitzer Evangelos Marinakis, der bereits mit einigen Skandalen auffiel >>>

Daher wartet auf Glasner eine schwierige Aufgabe. LAOLA1 liefert einen Überblick über den aktuellen Kader, hebt die besten Spieler hervor und blickt auf mögliche Transfers.