Conor Gallagher verlässt Atletico und kehrt nach England zurück

Tottenham Hotspur hat Conor Gallagher von Atletico Madrid verpflichtet. Das geben die "Spurs" am Mittwoch bekannt.

Dem Vernehmen nach kehrt der 25-jährige Mittelfeldspieler für eine Ablöse in der Höhe von 40 Millionen Euro in die Premier League zurück und unterschreibt bis 2031. Auch Aston Villa soll großes Interesse an einer Verpflichtung von Gallagher gehabt haben.

Der 22-fache englische Nationalspieler wurde beim FC Chelsea ausgebildet und wechselte im Sommer 2024 zu Atletico Madrid. Im März 2025 traf er im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid nach gerade einmal 27 Sekunden, womit er zum ersten englischen Torschützen im Derbi madrileno wurde.

In der laufenden Saison war Gallagher bei den "Colchoneros" nur zweite Wahl. Insgesamt absolvierte er 77 Pflichtspiele für Atletico.