Schöpf: Hat er seinen Transfer zum LASK bestätigt?

Der WAC ist dank des 1:0-Erfolgs über die SV Ried am Samstag gerettet und wird auch kommende Saison in der ADMIRAL Bundesliga spielen.

WAC bleibt oben: "Eine Riesenlast fällt ab">>>

Ob Leistungsträger Alessandro Schöpf dann auch noch an Bord sein wird, scheint fraglich. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft aus, zuletzt machten Gerüchte um einen Wechsel zum LASK und seinem früheren WAC-Coach Didi Kühbauer die Runde.

"Großer Klub"

Gegenüber der "Krone" soll Schöpf seinen Transfer nun bestätigt haben. "Kühbauer hat mich schon zum WAC geholt, der Kontakt ist nie abgerissen. Der LASK ist ein großer Klub, die Art und Weise, wie sie spielen, passt zu mir", so der 35-fache ÖFB-Teamspieler.

Offiziell ist der Transfer aber seitens der Vereine noch nicht.