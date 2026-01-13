Der FC Barcelona schlägt zum ersten Mal in diesem Wintertransferfenster zu und verpflichtet Joao Cancelo. Das gab der Tabellenführer der spanischen LaLiga am Dienstag offiziell bekannt.

Mittlerweile ist von diesem Posting aber nichts mehr zu sehen. Der spanischen "as" zufolge "räumt der Verein seinen Fehler ein, die Verpflichtung voreilig offiziell bekanntgegeben zu haben, ohne alle wichtigen Details des Transfers zu klären."

Barca sei dennoch zuversichtlich, den Transfer innerhalb der nächsten Stunden tatsächlich zu finalisieren.

Leihe bis Sommer

Der 64-fache portugiesische Nationalspieler sollte eigentlich leihweise aus Saudi-Arabien von Al-Hilal zu den Katalanen wechseln. Als Leihgebür standen knapp vier Millionen Euro im Raum.

Bereits in der Saison 2023/24 spielte der 31-Jährige auf Leihbasis in Barcelona. Damals überzeugte der Außenverteidiger mit vier Toren und fünf Vorlagen in 42 Spielen.

Neben Barca und Al-Hilal spielte Cancelo unter anderem auch für den FC Bayern München, Manchester City und Juventus Turin.