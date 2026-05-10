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Hartberg-Keeper im Fokus von Sturm

Neben dem Torhüter soll Sturm auch einen Mittelfeldspieler der Hartberger ins Auge gefasst haben.

Hartberg-Keeper im Fokus von Sturm Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Sonntag (17:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) empfängt der TSV Hartberg den SK Sturm in der vorletzten Runde der ADMIRAL Bundesliga.

Für die Grazer zählt dabei nur ein voller Erfolg, um die Chance auf den dritten Meistertitel in Folge zu wahren. Gleichzeitig steht für Sturm ein Spieler der Hartberger im Fokus, der vermutlich gar nicht zum Einsatz kommt.

Denn laut der "Kronen Zeitung" soll Sturm großes Interesse am Hartberger-Ersatzkeeper Ammar Helac zeigen. Nachdem Matteo Bignetti, die aktuelle Nummer zwei der Grazer, vor einem Abgang im Sommer steht, könnte der Meister mit Helac bereits Ersatz gefunden haben.

Auch Mittelfeldspieler im Visier

Dabei wechselte der 27-Jährige erst vergangenen Sommer von Altach nach Hartberg. Allerdings konnte sich der gebürtige Linzer bei den Oststeirern nicht gegen Tom Ritzy Hülsmann, der kürzlich zum Bundesliga-Keeper der Saison gekürt wurde, durchsetzen.

In der laufenden Saison wurde Helac drei Mal in der Bundesliga eingesetzt, unter anderem beim 0:0 im April gegen Sturm.

Zudem sollen die "Blackies" mit Julian Halwachs an einem weiteren Hartberger interessiert sein. Jedoch soll der Mittelfeldspieler eher für Sturm II infrage kommen.

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