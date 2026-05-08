Wings for Life Run Wien 2026: Die Strecke mit Start in Schönbrunn

Am 10. Mai startet der Wings for Life World Run 2026 mit einer Neuerung: Der Flagship Run in Wien beginnt heuer erstmals direkt vor dem Schloss Schönbrunn.

Während weltweit tausende Menschen zeitgleich per App starten, nehmen in der Bundeshauptstadt 13.500 Starter die neue Route unter die Laufschuhe.

Um Punkt 13:00 Uhr fällt der Startschuss, bevor 30 Minuten später das Catcher Car die Verfolgung aufnimmt.

Die Wiener Strecke: Von Schönbrunn bis nach Niederösterreich

Die Route kombiniert heuer kaiserliches Ambiente mit den markantesten Sehenswürdigkeiten der Ringstraße und führt schließlich weit hinaus ins Grüne.

Der neue Startbereich: Das Rennen beginnt auf der Schönbrunner Schloßstraße. Nach einer ersten Schleife über den Wienfluss und die Hadikgasse kehren die Läufer zum Schlossvorplatz zurück, bevor der Kurs Richtung Zentrum schwenkt.

Sightseeing im Renntempo: Über die Linke Wienzeile geht es vorbei am Naschmarkt und dem Karlsplatz direkt auf den Opernring. Die Teilnehmer passieren die Wiener Staatsoper, das Kunsthistorische und Naturhistorische Museum, die Hofburg, das Parlament, das Rathaus und die Universität.

Urbaner Vibe & Donaukanal: Vom Schottenplateau führt der Weg über die Liechtensteinstraße zum Schwedenplatz und weiter entlang des Donaukanals bis zur Urania.

Grüner Prater & Donauquerung: Über die Weißgerberlände erreichen die Läufer den Prater. Die Strecke verläuft über die Hauptallee zum Praterstern und via Lassallestraße über die Reichsbrücke.

Finale Richtung Tulln: Nach der Durchquerung von Transdanubien via Arbeiterstrandbadstraße geht es auf die Donauinsel. Wer das Catcher Car bis hierhin auf Distanz hält, läuft über das Einlaufbauwerk stadtauswärts in Richtung Tulln (Niederösterreich). Hier fällt die Entscheidung: Wer kommt am weitesten?

Tipp: Mit der Wings for Life World Run App kann jeder, der kein Ticket für den Flagship Run ergattert hat, seinen eigenen Lauf absolvieren und Teil der globalen Bewegung sein. Zudem gibt es zahlreiche lokale App-Runs in Österreich: Übersicht der App-Runs>>>