Ex-ÖFB-Nachwuchsteamspieler weckt internationales Interesse

Sandi Lovric (27) galt einst als Nachwuchshoffnung im ÖFB. Für die österreichischen Jugendnationalteams verbuchte er zahlreiche Einsätze. Mittlerweile läuft er im A-Team allerdings regelmäßig für Slowenien auf.

Auf Klubebene ist der ehemaligen Spieler des SK Sturm Graz seit 2022 bei Udinese Calcio unter Vertrag, aktuell kommt er dort allerdings nur sporradisch zum Zug.

Wechsel nach Deutschland?

Andere Klubs melden entsprechend Interesse. Cagliari und ein weiterer Serie-A-Klub buhlen laut Transferinsider Rudy Galetti um den gebürtigen Lienzer.

Weiters gebe es Interesse von zwei Klubs aus der Deutschen Bundesliga. Lovric hat nich bis 2027 einen Vertrag.