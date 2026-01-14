NEWS

Ex-ÖFB-Nachwuchsteamspieler weckt internationales Interesse

Der 27-Jährige, der sich gegen den ÖFB entschied, spielt aktuell in der Serie A.

Ex-ÖFB-Nachwuchsteamspieler weckt internationales Interesse Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sandi Lovric (27) galt einst als Nachwuchshoffnung im ÖFB. Für die österreichischen Jugendnationalteams verbuchte er zahlreiche Einsätze. Mittlerweile läuft er im A-Team allerdings regelmäßig für Slowenien auf.

Auf Klubebene ist der ehemaligen Spieler des SK Sturm Graz seit 2022 bei Udinese Calcio unter Vertrag, aktuell kommt er dort allerdings nur sporradisch zum Zug.

Wechsel nach Deutschland?

Andere Klubs melden entsprechend Interesse. Cagliari und ein weiterer Serie-A-Klub buhlen laut Transferinsider Rudy Galetti um den gebürtigen Lienzer.

Weiters gebe es Interesse von zwei Klubs aus der Deutschen Bundesliga. Lovric hat nich bis 2027 einen Vertrag.

Mehr zum Thema

Lazaro: Abgang aus Turin naht

Lazaro: Abgang aus Turin naht

Serie A
47
Nächster Verein buhlt um ÖFB-Teamspieler Posch

Nächster Verein buhlt um ÖFB-Teamspieler Posch

Serie A
2
Mainz 05 baggert an ÖFB-Teamspieler

Mainz 05 baggert an ÖFB-Teamspieler

Deutsche Bundesliga
2
Leipzig-Abgang? Schlager-Entscheidung soll feststehen

Leipzig-Abgang? Schlager-Entscheidung soll feststehen

Deutsche Bundesliga
18
Moniz-Schützling für Leipzig: ÖFB-Trio bekommt neuen Teamkollegen

Moniz-Schützling für Leipzig: ÖFB-Trio bekommt neuen Teamkollegen

Deutsche Bundesliga
Timo Werner steht vor Abgang in die MLS

Timo Werner steht vor Abgang in die MLS

Deutsche Bundesliga
Kehrt Ben Bobzien nach Österreich zurück?

Kehrt Ben Bobzien nach Österreich zurück?

Bundesliga
5
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Gerüchteküche Transfermarkt Cagliari Calcio Udinese Calcio Sandi Lovric