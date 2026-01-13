Zieht es Posch in die deutsche Bundesliga?

Die Gerüchte um einen Transfer von Stefan Posch in die deutsche Bundesliga reißen nicht ab. Der ÖFB-Verteidiger, der aktuell von Bologna an Como verliehen ist, dort aber kein Stammspieler ist und erst dreimal in der Startelf stand, könnte noch im Wintertransferfenster nach Deutschland wechseln.

So gab es bereits Gerüchte um ein Interesse des FSV Mainz (mehr dazu >>>). Nun könnte aber ein anderer Verein dazwischenfunken. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano auf "X" berichtet, beschäftigt sich auch der 1. FC Köln mit dem 28-Jährigen.

Posch solle dabei wieder als Innenverteidiger verpflichtet werden, seine Stammposition, auf der er zuletzt aber wenig spielte. Erste Gespräche hätten demnach bereits stattgefunden. Für den ÖFB-Legionär wäre die Liga kein Neuland, immerhin wurde er bei Hoffenheim ausgebildet und schaffte dort den Durchbruch.

Bei Bologna hat der Steirer noch einen Vertrag bis 2027, seine Leihe bei Como würde noch bis zum Sommer laufen. Der Marktwert beläuft sich laut "Transfermarkt" auf 5,5 Millionen Euro.