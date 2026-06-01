Konkrete Gespräche! So hoch ist Wimmers Ausstiegsklausel

Die Spekulationen um die Zukunft von Patrick Wimmer reißen nicht ab.

Nachdem der ÖFB-Teamspieler vergangene Woche mit dem VfL Wolfsburg in die 2. Deutsche Bundesliga abgestiegen ist, stehen die Zeichen beim Niederösterreicher endgültig auf Abschied.

Klubs aus England, Italien und mindestens zwei Bundesliga-Rivalen sollen Interesse an den Diensten des Flügelspielers zeigen.

Mit einem Klub sollen nun bereits "konkrete Gespräche" begonnen haben. Brisant: Dank einer abstiegsbedingten Ausstiegsklausel könnte der Tullner verhältnismäßig billig zu haben sein. Laut "Sky" liegt diese bei zehn Millionen Euro.

Verhandlungen mit Schicker und Co. ?

Wie "Sky" zudem berichtet, soll sich die TSG 1899 Hoffenheim - Klub von Austro-Coach Christian Ilzer, Sportdirektor Andreas Schicker und ÖFB-Legionär Alexander Prass - in konkreten Gesprächen mit der Spielerseite befinden.

Auch Eintracht Frankfurt und Brighton & Hove Albion werden als potenzielle neue Arbeitgeber für den 25-Jährigen genannt.

Mit Adi Hütter wurde in Frankfurt am Sonntag ein Landsmann als neuer Cheftrainer verkündet, die "Seagulls" aus England wurden immer wieder als Interessenten geführt.

Eine Entscheidung dürfte wahrscheinlich aber erst nach der WM 2026 verkündet werden.