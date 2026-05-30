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Medienbericht: Nächstes Ziel von Adi Hütter steht fest

Der Vorarlberger Coach soll seine nächste Aufgabe gefunden haben, die Unterschrift soll morgen Sonntag erfolgen.

Medienbericht: Nächstes Ziel von Adi Hütter steht fest Foto: © IMAGO / kolbert-press
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Adi Hütter soll zu Eintracht Frankfurt zurückkehren.

Das berichtet "Sky Sport". Der Vorarlberger soll dem Medienbericht zufolge einen Vertrag bis 2029 unterzeichnen, die Unterschrift soll am Sonntag erfolgen.

Hütter war im Rahmen des CL-Finals bei Canal+ als Experte im Einsatz, hinsichtlich seiner Zukunftspläne wollte sich der 56-Jährige dort nicht in die Karten schauen lassen - sagte lediglich, dass die Champions League als Trainer interessant sei.

Die Eintracht belegte in der abgelaufenen Saison Rang acht in der deutschen Bundesliga, spielt damit jedenfalls nicht in der "Königsklasse".

Hütter war bereits zwischen 2018 und 2021 Trainer der Eintracht, in 141 Pflichtspielen kam er auf einen Punkteschnitt von 1,65.

Anschließend trainierte er Borussia Mönchengladbach und die AS Monaco. Bei den Monegassen wurde er im Oktober freigestellt.

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