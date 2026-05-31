Bestätigt: Adi Hütter unterschreibt bei Eintracht Frankfurt

Adi Hütter ist neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt.

Das gibt der Klub am Sonntag offiziell bekannt. Der 56-Jährige unterschreibt einen Drei-Jahres-Vertrag.

Für Hütter ist es eine Rückkehr, bereits zwischen 2018 und 2021 coachte er die Frankfurter.

In seiner ersten Amtszeit bei der Eintracht führte er den Verein unter anderem ins Europa-League-Halbfinale sowie ins DFB-Pokal-Finale.

Danach folgten Engagements bei Borussia Mönchengladbach sowie bei AS Monaco, wo er 2023/24 die Vizemeisterschaft bejubeln durfte. Im Oktober wurde er bei den Monegassen freigestellt, seither war er ohne Verein.

Peintinger und Schmidt kommen mit

In Frankfurt folgt der Österreicher auf Albert Riera, der nur drei Monate im Amt war.

Als Co-Trainer nimmt Hütter zwei Vertraute mit, Christian Peintinger und Klaus Schmidt werden den Vorarlberger in Frankfurt unterstützen, beide waren mit ihm schon in Monaco im Trainerstab.

Krösche: "Hütter steht für..."

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zeigte sich in einem Statement überzeugt, dass Hütter die Eintracht weiterentwickeln könne, und schätzte, dass Hütter bereits die Strukturen im Verein kenne:

"Adi Hütter steht für mutigen Offensivfußball, Klarheit und Disziplin. Er hat bei seinen Stationen gezeigt, dass er temporeichen Umschaltfußball mit Ballbesitz vereinen kann."

"Vor allem zuletzt in Monaco, wo er eine der jüngsten Mannschaften der Liga so gezielt entwickelt und gleichzeitig stabilisiert hat, dass sie sich in der Spitzengruppe der Ligue 1 etablieren konnte", so Krösche.

Hütter in Frankfurt "noch nicht fertig"

Für Hütter selbst ist es eine emotionale Aufgabe, wie er verriet: "Die Zeit, die wir gemeinsam in Frankfurt hatten, hat mich geprägt und habe ich nie vergessen."

"Rückblickend hatte ich immer das Gefühl, noch nicht fertig zu sein. Umso mehr freue ich mich, die Gelegenheit zu haben, die Aufgabe mit viel Arbeit, Disziplin und einem klaren Fokus angehen zu dürfen."

Der Weg des Vereins in den vergangenen Jahren sei beachtlich gewesen, nun wolle man die Fans auch in der kommenden Saison begeistern und Erfolg haben.

In der abgelaufenen Saison erreichten die Frankfurter in der Deutschen Bundesliga Platz acht und verpassten damit die internationalen Ränge knapp.