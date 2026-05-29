Rot-Weiß-Hype!

Das ÖFB-Team bestreitet am Montag (20:45 Uhr im LIVE-Ticker) das letzte Testspiel vor der WM 2026. Im Wiener Ernst Happel Stadion wartet Tunesien.

Hannes und Patrick sind am Start und begleiten euch aus dem WM-Studio durch das Spiel mit Reaktionen, Analysen und beantworten eure Fragen. Unterstützung und LIVE-Update aus dem Stadion kommen von Harald und Fabian.

Kommentiert live, teilt eure Tipps und seid Teil der Watchparty. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn geht es los.