Ansakonferenz
Betreutes Fernsehen: Verfolge Österreich gegen Tunesien
Die ADMIRAL Ansakonferenz liefert eine Watchparty zum ÖFB-Testspiel - sei dabei und diskutiere mit!
Textquelle: © LAOLA1
Rot-Weiß-Hype!
Das ÖFB-Team bestreitet am Montag (20:45 Uhr im LIVE-Ticker) das letzte Testspiel vor der WM 2026. Im Wiener Ernst Happel Stadion wartet Tunesien.
Hannes und Patrick sind am Start und begleiten euch aus dem WM-Studio durch das Spiel mit Reaktionen, Analysen und beantworten eure Fragen. Unterstützung und LIVE-Update aus dem Stadion kommen von Harald und Fabian.
Kommentiert live, teilt eure Tipps und seid Teil der Watchparty. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn geht es los.