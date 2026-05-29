Ansakonferenz

Betreutes Fernsehen: Verfolge Österreich gegen Tunesien

Die ADMIRAL Ansakonferenz liefert eine Watchparty zum ÖFB-Testspiel - sei dabei und diskutiere mit!

Betreutes Fernsehen: Verfolge Österreich gegen Tunesien Foto: © IMAGO / DeFodi Images
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Rot-Weiß-Hype!

Das ÖFB-Team bestreitet am Montag (20:45 Uhr im LIVE-Ticker) das letzte Testspiel vor der WM 2026. Im Wiener Ernst Happel Stadion wartet Tunesien.

Hannes und Patrick sind am Start und begleiten euch aus dem WM-Studio durch das Spiel mit Reaktionen, Analysen und beantworten eure Fragen. Unterstützung und LIVE-Update aus dem Stadion kommen von Harald und Fabian.

Kommentiert live, teilt eure Tipps und seid Teil der Watchparty. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn geht es los.

HIER geht es zur Watchparty >>>

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