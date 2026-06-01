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Fix! FC Liverpool verliert Abwehr-Star ablösefrei

Der Innenverteidiger kam vor fünf Jahren von RB Leipzig. Nun verlängert er seinen auslaufenden Vertrag bei den "Reds" nicht.

Fix! FC Liverpool verliert Abwehr-Star ablösefrei Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Abgang beim FC Liverpool!

Die "Reds" müssen in der kommenden Saison ohne Abwehrspieler Ibrahima Konate planen.

Der 27-jährige Innenverteidiger wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag an der Anfield Road nicht verlängern. Das gaben Klub und Spieler am Sonntag offiziell bekannt.

Damit ist der französische WM-Fahrer mit einem Marktwert von 50 Millionen Euro der wertvollste ablösefreie Spieler auf dem Markt.

Das Interesse ist dementsprechend groß. So sollen laut verschiedenen Medienberichten Real Madrid, Chelsea und Bayern den Franzosen auf dem Zettel haben.

War neben van Dijk gesetzt

Eine Entscheidung über seine Zukunft soll aber erst nach der anstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada fallen.

Konate kam im Sommer 2021 für rund 40 Millionen Euro von RB Leipzig nach Liverpool.

Für die "Reds" machte der 27-Jährige insgesamt 183 Spiele (sieben Tore, vier Vorlagen) und war an der Seite von Virgil van Dijk gesetzt.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Liverpool

#19 - Andy Carroll - 41 Millionen Euro
#19 - Roberto Firmino - 41 Millionen Euro

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