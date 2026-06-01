Titelverteidiger Argentinien: Wie viel Messi-Faktor ist noch da?

Der Titelverteidiger reist als Mitfavorit zur WM-Endrunde 2026, die Fitness von Talisman Lionel Messi gibt aber Rätsel auf.

Den im Spätherbst seiner Weltkarriere stehenden 38-Jährigen plagten in den Wochen vor dem Turnier wieder Muskelprobleme, Schonung war angesagt.

Teamchef Lionel Scaloni wird die Bedeutung seines Kapitäns nicht schmälern, die Argentinier scheinen dank ihrer beeindruckenden Offensivkraft aber auch ohne Messi schwer zu bändigen. Fragezeichen bleiben dennoch.

Erfahrung pur

Im Kader der "Albiceleste" wird auf Erfahrung gesetzt. 17 Akteure, die vor vier Jahren in Katar den Pokal in die Höhe stemmten, sind auch in Nordamerika dabei.

Rekordmann Messi bestreitet seine sechste WM, Stützen der Elf sind auch Torhüter Emiliano Martinez (Aston Villa) und der ebenfalls auf die 40 zugehende Abwehrchef Nicolas Otamendi (38/River Plate).

Im starken Mittelfeld sollen Liverpools Alexis Mac Allister, Chelseas Enzo Fernandez und der wie Messi bei Inter Miami spielende Rodrigo de Paul ankurbeln, vorne agieren die Torjäger Julian Alvarez (Atletico Madrid) und Lautaro Martinez (Inter Mailand).

Messi-Faktor schwindet mehr und mehr

Rund um den Kern seines Kaders nominierte Scaloni jüngere Akteure. Festzuhalten ist dennoch, dass Argentinien auf Routine und seine Qualität im Angriff setzt. Es ist ein Team, das zwei Jahre nach dem WM-Titel auch die Copa America zum zweiten Mal in Folge gewann.

Ein Faktor, den auch Ralf Rangnick vor dem zweiten Gruppenspiel Österreichs gegen den Titelverteidiger am 22. Juni in Dallas berücksichtigen muss, bleibt Messis Rolle.

Spielt der zwei Tage später seinen 39. Geburtstag feiernde Altmeister, ist alles auf ihn als taktischem Freigeist ausgerichtet. Spielt Messi nicht, ist Argentinien schwerer auszurechnen – und womöglich gar nicht so geschwächt.

Die beste Vorstellung in der souverän geschafften Südamerika-Qualifikation für die WM lieferte der Weltmeister ohne den Kapitän ab. Beim 4:1 gegen Brasilien fehlte Messi verletzt.

Vorne richteten es neben Alvarez auch Giuliano Simeone (23), Thiago Almada (25) und Nico Paz (21). Simeone und Almada stehen bei Atletico Madrid unter Vertrag, für Comos Paz besitzt Real eine Rückkaufklausel.