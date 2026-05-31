Premier-League-Klub zeigt konkretes Interesse an Patrick Wimmer

Patrick Wimmer dürfte nach dem ersten Abstieg des VfL Wolfsburg in die 2. Bundesliga kaum zu halten sein.

Nun zeigt ein Verein konkretes Interesse: Wie "Sky" berichtet, hat Brighton & Hove Albion bereits Kontakt mit dem Team des 25-jährigen ÖFB-Teamspielers aufgenommen.

Der Premier-League-Klub, der die vergangene Saison auf Rang acht abschloss und sich für die Conference League qualifizierte, wird vom deutschen Trainer Fabian Hürzeler betreut.

Wimmer wieder fit für WM

Wimmer war eine der wenigen Konstanten im Wolfsburger Kader und könnte bei der WM sein Preisschild noch nach oben treiben. Sein Marktwert steht aktuell bei 12 Millionen Euro.

Aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel verpasste der Österreicher die letzten Spiele im Verein sowie die Relegationsduelle gegen Paderborn.