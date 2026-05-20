Hiobsbotschaft! Wimmer fehlt wohl in beiden Relegationsspielen

Der VfL Wolfsburg muss im Abstiegskampf wohl auf Patrick Wimmer verzichten. Der ÖFB-Legionär wird das Relegations-Hinspiel gegen den SC Paderborn am Donnerstag definitiv verpassen, wie Trainer Dieter Hecking am Mittwoch bestätigte.

Der 24-Jährige laboriert weiterhin an einer Muskelverletzung im Oberschenkel und hatte bereits das entscheidende Saisonfinale gegen den FC St. Pauli verpasst. Auch für das Rückspiel am Montag sieht es schlecht aus. "Wahrscheinlich fehlt er auch für das zweite Spiel", erklärte Hecking auf der Pressekonferenz.

Auch mit Blick auf die WM bitter

Für Wolfsburg ist der Ausfall besonders bitter, zählt Wimmer doch zu den wichtigsten Offensivspielern der Mannschaft. Die "Wölfe" hatten die Bundesliga-Saison nur auf Rang 16 beendet und müssen nun gegen den Zweitliga-Dritten Paderborn um den Klassenerhalt kämpfen.

Auch mit Blick auf die bevorstehende WM mit Österreich ist die Verletzung heikel. Teamchef Ralf Rangnick hatte zuletzt aber betont, dass die Ärzte des ÖFB im engen Austausch mit Wolfsburg stehen.

Steht Wimmer vor dem Abschied?

Ob Wimmer überhaupt noch einmal für den VfL aufläuft, bleibt ohnehin offen. Der Offensivspieler wird seit Wochen mit einem Sommertransfer in Verbindung gebracht.

Sollte Wolfsburg den Gang in die 2. Bundesliga antreten müssen, dürfte ein Abschied immer wahrscheinlicher werden.