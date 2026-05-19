Eintracht und Co. ausgestochen: Schicker holt Top-Talent zur TSG

Die TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet Cajetan Lenz vom VfL Bochum.

Das verkündet der Tabellen-Fünfte der abgelaufenen Bundesliga-Saison am Dienstag offiziell.

Für das 19-jährige Mittelfeld-Talent legen die Sinsheimer Medienberichten zufolge rund zehn Millionen Euro Ablöse (exklusive 1,2 Mio. möglicher Bonuszahlungen) hin.

Lenz hat in der abgelaufenen Saison zu den großen Überraschungen gehört. Der 2006er-Jahrgang gehörte bei Bochum in der 2. Deutschen Bundesliga zum absoluten Stammpersonal, machte insgesamt 34 Partien und steuerte dabei jeweils zwei Tore und Assists bei.

Schicker ist überzeugt

Mit Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig soll es namhafte Konkurrenz im Werben um den U-Nationalspieler Deutschlands gegeben haben. Bei der TSG soll Lenz wohl in die Fußstapfen des zum VfB Stuttgart wechselnden Grischa Prömel treten.

"Cajetan hat seine enormen Qualitäten in der 2. Liga bereits über eine Saison konstant unter Beweis gestellt und sich so nicht nur in unseren Fokus gespielt", sagt Andreas Schicker über die Neuerwerbung.

"Er bringt bemerkenswerte Anlagen mit und nahm trotz seines jungen Alters bei seinem Klub schon eine zentrale Rolle ein. Er hat eine hohe Präsenz in allen Spielphasen und passt hervorragend in unsere intensive Spielidee. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns bestens weiterentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann. Wir sind sehr froh, dass wir Cajetan für uns gewinnen konnten."