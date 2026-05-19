NEWS

Nach Köln-Abschied: Ex-Austrianer entscheidet sich für Neo-Klub

Ein Leistungsträger des "Effzeh" wird aller Voraussicht nach Teamkollege eines möglichen ÖFB-Trios.

Nach Köln-Abschied: Ex-Austrianer entscheidet sich für Neo-Klub Foto: © IMAGO / DeFodi Images / Harry Langer
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Eric Martel steht vor einem Wechsel zum 1. FSV Mainz 05.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der ehemalige Mittelfeldspieler des FK Austria Wien am Dienstag seinen Medizincheck bei den "Nullfünfern" absolvieren.

Erst am vergangenen Wochenende hatte der 24-jährige Deutsche seinen Abschied vom 1. FC Köln verkündet.

Ex-Austrianer wird Kollege von ÖFB-Legionären

Der frühere U21-Nationalspieler hatte sich nach vier Jahren im Klub gegen eine Vertragsverlängerung beim "Effzeh" entschieden.

Im Sommer 2022 war Martel für 1,2 Mio. Euro von Ausbildungsklub RB Leipzig in die Domstadt gewechselt.

Der VfL Wolfsburg hatte sich zuletzt ebenfalls intensiv um den Zentrumspieler bemüht - den Zuschlag hat nun aber offenbar der Klub von Phillip Mwene, Stefan Posch und Nikolas Veratschnig erhalten.

Damit wird Martel zumindest Teamkollege von einem ÖFB-Duo. Posch ist nur Como-Leihspieler in Mainz, seine Zukunft ist aktuell offen >>>

Zwischen Jänner 2021 und Juni 2022 spielte der Rechtsfuß 56-mal für die Wiener Austria.

Mehr zum Thema

Ex-Austrianer kehrt Köln den Rücken

Ex-Austrianer kehrt Köln den Rücken

Deutsche Bundesliga
1
Ex-Klub denkt an Kühbauer - Geht es in die Deutsche Bundesliga?

Ex-Klub denkt an Kühbauer - Geht es in die Deutsche Bundesliga?

Bundesliga
Will Mourinho Barca-Star zu Real Madrid lotsen?

Will Mourinho Barca-Star zu Real Madrid lotsen?

La Liga
1
Geht er oder bleibt er? Entscheidung um Guardiola wohl gefallen

Geht er oder bleibt er? Entscheidung um Guardiola wohl gefallen

Premier League
9
Angelt sich Austria Stürmer von deutschem Zweitligameister?

Angelt sich Austria Stürmer von deutschem Zweitligameister?

Bundesliga
47
Hütter bei deutschem Ex-Klub im Gespräch

Hütter bei deutschem Ex-Klub im Gespräch

Deutsche Bundesliga
5
Rapid-Stammkraft will verlängern, aber Klub zögert

Rapid-Stammkraft will verlängern, aber Klub zögert

Bundesliga
18

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Eric Martel 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 Transfermarkt Gerüchteküche RB Leipzig FK Austria Wien