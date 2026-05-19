Eric Martel steht vor einem Wechsel zum 1. FSV Mainz 05.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der ehemalige Mittelfeldspieler des FK Austria Wien am Dienstag seinen Medizincheck bei den "Nullfünfern" absolvieren.

Erst am vergangenen Wochenende hatte der 24-jährige Deutsche seinen Abschied vom 1. FC Köln verkündet.

Ex-Austrianer wird Kollege von ÖFB-Legionären

Der frühere U21-Nationalspieler hatte sich nach vier Jahren im Klub gegen eine Vertragsverlängerung beim "Effzeh" entschieden.

Im Sommer 2022 war Martel für 1,2 Mio. Euro von Ausbildungsklub RB Leipzig in die Domstadt gewechselt.

Der VfL Wolfsburg hatte sich zuletzt ebenfalls intensiv um den Zentrumspieler bemüht - den Zuschlag hat nun aber offenbar der Klub von Phillip Mwene, Stefan Posch und Nikolas Veratschnig erhalten.

Damit wird Martel zumindest Teamkollege von einem ÖFB-Duo. Posch ist nur Como-Leihspieler in Mainz, seine Zukunft ist aktuell offen >>>

Zwischen Jänner 2021 und Juni 2022 spielte der Rechtsfuß 56-mal für die Wiener Austria.