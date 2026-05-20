Adi Hütter? Eintracht-Profi: "Dann würde es auch vorwärts gehen"

Nach dem Aus von Albert Riera ist Eintracht Frankfurt derzeit auf Trainersuche. Einer der heißeren Kandidaten ist Ex-Coach Adi Hütter >>>

Jetzt spricht sich auch noch ein Profi der Hessen für den Vorarlberger aus. Timothy Chandler (36) ist seit 2014 im Verein, erlebte somit auch die erste Hütter-Amtszeit.

Routinier schwärmt von Hütter

"Ich denke, wir hatten auf jeden Fall unter ihm eine gute Zeit, wir haben einen sehr energiereichen Fußball und Power-Fußball gespielt. Adi hat hier auch eine gute Zeit gehabt, hat hier immer noch ein gutes Standing. Und wenn er es am Ende wird, freue ich mich natürlich, wieder einen alten Bekannten zu sehen bei Frankfurt. Dann würde es auch vorwärtsgehen", meint der Routinier gegenüber der "Bild".

Hütter betreute den Klub zwischen 2018 und 2021. Zwei Mal führte er den Verein in den Europacup, mit Platz acht blieb ein derartiger Erfolg in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit verwehrt.

Adi Hütter wird neben Frankfurt auch noch in Frankreich gehandelt >>>