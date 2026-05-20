Konkurrenz für Sabitzer? BVB baggert an dänischem Nationalspieler

Borussia Dortmund könnte im Sommer im zentralen Mittelfeld noch einmal nachrüsten.

Wie mehrere deutsche Medien berichten, beschäftigen sich die Verantwortlichen des BVB mit einer Verpflichtung des dänischen Nationalspielers Matthew O'Riley. Der 25-Jährige steht aktuell bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag und soll intern als spannendes Profil gelten.

Demnach wurde O'Riley mehrfach beobachtet, zudem soll auch Cheftrainer Niko Kovac vom Dänen überzeugt sein. Die mögliche Ablöse soll sich laut Bericht im Bereich von 15 bis 20 Millionen Euro bewegen.

Mehr Konkurrenz für Sabitzer und Chukwuemeka

Eine Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers würde auch die Konkurrenzsituation für die beiden ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka weiter verschärfen.

Vor allem Chukwuemeka kam unter Kovac zuletzt kaum noch zum Zug. Der 22-Jährige erhielt an den letzten vier Bundesliga-Spieltagen jeweils nur Kurzeinsätze und schmorte meist auf der Ersatzbank. Insgesamt stehen für den Neo-Nationalspieler lediglich acht Startelfeinsätze in der Bundesliga zu Buche.

Aber auch Sabitzer war in der abgelaufenen Saison nicht immer gesetzt. Besonders dann, wenn Felix Nmecha und Jobe Bellingham fit waren, musste der 97-fache ÖFB-Teamspieler immer wieder auf der Bank Platz nehmen. Immerhin absolvierte der 32-Jährige dennoch 21 Bundesliga-Partien von Beginn an.

O'Riley zuletzt ohne Durchbruch

O'Riley konnte sich zuletzt weder bei Brighton noch während seiner Leihe bei Olympique Marseille nachhaltig durchsetzen. Dennoch scheint Dortmund weiterhin großes Potenzial im technisch starken Mittelfeldspieler zu sehen.

Wie konkret das Interesse des BVB tatsächlich ist, bleibt derzeit allerdings noch offen.