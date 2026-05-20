Rekord-Angebot! Stuttgart kämpft um Undav-Verbleib

Der VfB Stuttgart setzt offenbar alles daran, Deniz Undav langfristig an den Verein zu binden.

Wie die "Sport Bild" berichtet, arbeiten die Schwaben intensiv an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit ihrem Topstürmer. Der aktuelle Vertrag des 29-jährigen deutschen Nationalspielers läuft noch bis Juni 2027.

Damit es nicht bei Gesprächen bleibt, soll Stuttgart nun ein historisches Angebot vorbereitet haben.

Rekord-Offerte für den Topstar

Dem Bericht zufolge bietet der VfB Undav einen neuen Vertrag bis 2029 inklusive Option auf eine weitere Saison bis 2030 an.

Zudem soll der Angreifer künftig rund 5,5 Millionen Euro jährlich verdienen und damit endgültig zum Spitzenverdiener des Vereins aufsteigen. Besonders bemerkenswert: Zusätzlich soll das Angebot auch eine Signing Fee in Höhe von zwei Millionen Euro beinhalten – eine Dimension, die es beim VfB bislang noch nie gegeben haben soll.

Das Gesamtpaket musste deshalb sogar vom kompletten Aufsichtsrat abgesegnet werden.

Undav in der Form seines Lebens

Die Stuttgarter haben allerdings gute Gründe, bei ihrem Starstürmer finanziell an die Grenzen zu gehen.

Undav spielte die mit Abstand stärkste Saison seiner Karriere und sammelte in 45 Pflichtspielen starke 39 Scorerpunkte. Dabei gelangen ihm 25 Tore und 14 Vorlagen.

Bereits seit 2023 steht der Offensivspieler beim VfB unter Vertrag. Zunächst nur von Brighton & Hove Albion ausgeliehen, verpflichteten ihn die Schwaben im Sommer 2024 fix für 26,7 Millionen Euro – bis heute Vereinsrekord.

Die Investition zahlte sich bislang voll aus: In insgesamt 116 Pflichtspielen für Stuttgart hält Undav bei 57 Treffern und 30 Assists.

Letzte Chance auf einen Top-Wechsel?

Trotz der offenbar großen Wertschätzung bleibt die Zukunft des deutschen Teamspielers offen.

Für Undav könnte sich mit 29 Jahren möglicherweise die letzte Gelegenheit ergeben, noch einmal zu einem internationalen Spitzenklub zu wechseln. Gleichzeitig fühlt sich der Stürmer in Stuttgart sichtlich wohl und führte den VfB in dieser Saison mit Platz vier zurück in die Champions League.

Eine schnelle Einigung dürfte es dennoch nicht geben. Laut Bericht wird weiterhin über Bonuszahlungen und Vertragsdetails verhandelt.

Sollte bis Anfang Juni kein Durchbruch erzielt werden, könnten die Gespräche vorerst pausieren – Undav reist am 2. Juni mit der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft in die USA.