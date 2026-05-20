Nach Pfiffen: Ex-Rapid-Kapitän verlässt seinen Klub

Stefan Schwab (35) beendet das Kapitel Holstein Kiel nach einer Saison.

Der Salzburger wechselte als Kapitän von PAOK Saloniki im Sommer in den Norden Deutschlands. Mit den Störchen gelang dem Ex-Rapid-Kapitän der Klassenerhalt.

Schwab wurde ausgepfiffen

Dennoch hatte der Routinier keine einfache Zeit, wurde sogar von den eigenen Fans ausgepfiffen >>>

Das sei nicht spurlos an ihm vorbeigangen, meinte Schwab gegenüber den "Kieler Nachrichten".

Auf der Vereinshomepage gibt es Lob für Schwab, der als "Anführer im Training" beschrieben wird. "Damit war der zentrale Mittelfeldspieler ein wichtiger Bestandteil des Klassenerhalts und der Entwicklung junger Spieler im Kader unserer Störche", so der Klub.

Ex-Austria-Coach im Trainerteam

Zuletzt arbeitete Schwab auch mit einem Ex-Austria-Coach zusammen. Michael Wimmer wechselte mitten in der Saison als Co-Trainer von Tim Walter zum Klub.

Vor seinen fünf Jahren bei PAOK spielte Schwab sechs Jahre beim SK Rapid. Wohin es den einfachen ÖFB-Teamspieler künftig ziehen wird, ist vorerst unklar.