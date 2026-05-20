"Teamgeist": Deshalb entschied sich der ÖFB für sein WM-Quartier

Die fünfte Folge der zweiten Staffel von "Teamgeist - Unser Weg" von CANAL+ zeigt abermals ganz neue Einblicke rund um das ÖFB Team.

Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation begleitet die Dokumentation die ÖFB-Delegation zur WM-Auslosung und auch bei den organisatorischen Abläufen rund um die Quartier-Suche gibt es exklusive Einblicke.

Zudem ist auch das ÖFB-Team selbst wieder Teil der Episode. Dabei geht es unter anderem auch um die neuen Gesichter, die im März erstmals beim Team dabei waren.

Teamchef Ralf Rangnick sagt: "Hätte mir vor 10 Jahren jemand prophezeit, ich würde eine Kamera in der Kabine zulassen, den hätte ich für verrückt erklärt."

"So ist über die vergangenen Jahre ein authentisches Porträt des Nationalteams entstanden, das für unsere Fans gerade im Vorfeld der WM sehenswert ist. Sie sollen wissen, wie wir wirklich sind: wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns gemeinsam über Siege freuen und aus Niederlagen lernen", so Rangnick.

Die neue Episode von "Teamgeist - Unser Weg" ist am 21. Mai direkt im Anschluss an das Finale der UEFA Europa League exklusiv in der CANAL+-App abrufbar >>>