Doubletrainer Didi Kühbauer ist nach der heroischen Aufholjagd mit dem LASK in der ADMIRAL Bundesliga am internationalen Markt begehrt.

Am Dienstag brachte ihn die "Bild" mit einem Wechsel zum VfL Wolfsburg in Verbindung >>>

In der Sendung "Sport Aktuell" im "ORF" wird zudem über Gerüchte in Richtung FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach gesprochen.

Bei den Augsburgern könnte Interimstrainer Manuel Baum den Klub verlassen, ÖFB-Angreifer Gregoritsch hingegen dürfte per Kaufoption fix aus Bröndby verpflichtet werden >>>

Schröder kennt Kühbauer aus Bundesliga

In Gladbach kennt man Kühbauer weiters genau. Sportchef Rouven Schröder dürfte vergangene Saison als Salzburg-Boss hautnah zuschauen, wie der Burgenländer mit dem WAC hauchdünn am Double vorbeischrammte.

Eugen Polanski sitzt beim Verein von ÖFB-Kicker Kevin Stöger nicht allzu fest im Sattel.

LASK-Coach mit Ziel Ausland

Der LASK-Coach selbst meint zu den Gerüchten: "Mein Ziel war es immer, ins Ausland zu gehen. Es muss dann schon passen. Im Moment lasse ich die Dinge noch ein bisschen fließen. Die letzten Wochen waren sehr stressig."

Kühbauer hat in der Stahlstadt noch einen Vertrag bis 2027, es würde also eine Ablösesumme fließen.