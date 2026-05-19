Verletzter Tabakovic: "Ich werde mit zur WM reisen"

Einen ungünstigeren Zeitpunkt hätte es kaum geben können. Haris Tabakovic präsentierte sich am letzten Spieltag der Deutschen Bundesliga gegen seinen Stammverein Hoffenheim in WM-Form, traf beim 4:0 für Borussia Mönchengladbach.

Bitter: In der 74. Minute musste der Stürmer verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

"Sky"-Journalist Florian Plettenberg berichtete am Dienstagvormittag, dass sich Tabakovic einen Mittelfußknochenbruch zugezogen hat.

Tabakovic meldet sich zu Wort

Entwarnung kam am Dienstagnachmittag von Stammverein Hoffenheim. Demnach wurde bei dem 31-Jährigen nach eingehenden Untersuchungen lediglich eine leichte Verletzung am linken Fuß diagnostiziert.

Der Ex-Austrianer (spielte in Österreich für die Lustenauer und die Wiener Austria) äußerte sich via Instagram auch selbst zu den "vielen Nachrichten und Gerüchten", wie er schrieb.

"Mir geht es gut und ich danke jedem für die vielen Nachfragen und die Anteilnahme", so Tabakovic. "Und ja – ich werde mit zur WM reisen und weiterhin Teil der Mannschaft sein. Wie der weitere Verlauf der Reha aussieht und wann ich einsatzfähig sein werde, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Aber ich werde auf jeden Fall dabei sein können", versicherte der Angreifer.

Seine sportliche Zukunft in Hoffenheim ist hingegen weiter unklar. Nach einer starken Bundesliga-Saison (13 Tore und zwei Assists in der Bundesliga) gibt es laut "Sky"-Journalist Plettenberg aber viele Anfragen.