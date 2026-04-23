Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 nähert sich in großen Schritten. Am 11. Juni geht es offiziell los.

Doch auch in diesem Sommer werden wieder einige Stars nicht dabei sein können.

Diese Fußball-Stars haben sich nicht für die WM 2026 qualifiziert >>>

Allerdings gibt es auch einige Spieler, die sich eigentlich qualifiziert hätten, verletzungsbedingt jedoch nicht am Turnier teilnehmen werden können.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Kicker zusammen, die ihre Teilnahme aufgrund einer Verletzung bereits fix absagen mussten.

Serge Gnabry (Deutschland)