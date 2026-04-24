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Spielt bald ein dritter ÖFB-Kicker für Borussia Dortmund?

Neben Carney Chukwuemeka und Marcel Sabitzer könnte bald ein weiterer Österreicher im BVB-Kader stehen.

Spielt bald ein dritter ÖFB-Kicker für Borussia Dortmund? Foto: © GETTY
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Bei Borussia Dortmund steht aktuell ein ÖFB-Duo unter Vertrag. Mit Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka laufen zwei aktuelle Nationalspieler Österreichs für die Borussen auf.

Laut "Ruhr Nachrichten" könnte ein dritter ÖFB-Kicker dazukommen. Patrick Wimmer (24) vom VfL Wolfsburg werde von BVB-Coach Niko Kovac geschätzt, die beiden kennen sich aus gemeinsamen VfL-Zeiten.

Wolfsburg auf Abstiegskurs

Noch sei die Spur aber "nicht ganz so heiß". Wimmer steht in Wolfsburg noch bis 2027 unter Vertrag. Sollte sein Team absteigen, könnte ein Abgang aber ein heißes Thema werden.

Die Mannschaft von Dieter Hecking steht aktuell mit Rang 17 auf einem Abstiegsplatz. Wimmer spielt seit 2022 für die "Wölfe", absolvierte für den Klub bisher 101 Einsätze (14 Tore, 18 Assists).

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