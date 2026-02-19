Offiziell! Brasilianisches Abwehrtalent wechselt zu Dortmund

Borussia Dortmund hat aktuell mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen.

Mit Nico Schlotterbeck, Emre Can, Niklas Süle und Filippo Mane fehlten gleich vier Verteidiger beim 2:0-Champions-League-Sieg gegen Atalanta Bergamo.

Deshalb beschäftigen sich die Verantwortlichen bereits jetzt schon mit Verstärkungen für den Sommer.

Nun ist offiziell, dass der Brasilianer Kaua Prates zum BVB wechselt.

Unterschreibt langfristig

Der erst 17-jährige Brasilianer, der aktuell noch bei Cruzeiro in seiner Heimat spielt, hat einen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Gegen Bergamo war er wohl bereits im Stadion.

Die Ablösesumme soll sich auf 12 Millionen belaufen.

Der Linksverteidiger, der auch als Innenverteidiger spielen kann, absolvierte bisher 17 Profispiele für Cruzeiro, außerdem spielte er bislang fünfmal für Brasiliens U17-Nationalteam.

BVB‑Geschäftsführer Sport Lars Ricken sagt: "Mit Kaua haben wir einen extrem spannenden Spieler für uns gewinnen können. Er zählt zu den talentiertesten Spielern in Südamerika und passt mit seinen Fähigkeiten, seinem Ehrgeiz und seinem Potenzial hervorragend zu Borussia Dortmund."