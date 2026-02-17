NEWS

Sabitzer-Teamkollege vor Sprung in die Premier League?

Julian Ryerson sorgt mit starken Leistungen in den vergangenen Wochen für wachsendes Interesse.

Sabitzer-Teamkollege vor Sprung in die Premier League? Foto: © getty
Julian Ryerson macht mit seinen starken Auftritten bei Borussia Dortmund zuletzt auf sich aufmerksam.

Nach Informationen der "Bild" zeigen nun sowohl Manchester United als auch Newcastle United konkretes Interesse am Rechtsverteidiger.

Der 28-Jährige überzeugt mit beeindruckenden Zahlen: Elf Assists in 20 Spielen unterstreichen seinen offensiven Mehrwert.

Beim jüngsten Auftritt gegen Mainz ist er sogar an allen vier Treffern direkt beteiligt.

