Courtois wird Investor bei französischem Fußball-Klub

Der französische Zweitligist Le Mans FC sorgt für Aufsehen und präsentiert mit Thibaut Courtois einen prominenten Neuzugang – allerdings nicht auf dem Platz, sondern als Investor.

Der Keeper von Real Madrid schließt sich einer bereits namhaften Investorengruppe an.

Zu dieser gehören unter anderem Tennis-Superstar Novak Djokovic, Ex-Formel-1-Pilot Felipe Massa sowie der dänische Rennfahrer Kevin Magnussen.

Sportlich steht Le Mans aktuell auf Rang fünf der Ligue 2 und verfolgt ambitionierte Ziele.

Mit der geballten internationalen Prominenz im Hintergrund will der Klub seine Entwicklung weiter vorantreiben und sich langfristig höher positionieren.