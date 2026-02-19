NEWS
Courtois wird Investor bei französischem Fußball-Klub
Der belgische Torhüter baut sich als Investor bereits ein zweites Standbein auf.
Der französische Zweitligist Le Mans FC sorgt für Aufsehen und präsentiert mit Thibaut Courtois einen prominenten Neuzugang – allerdings nicht auf dem Platz, sondern als Investor.
Der Keeper von Real Madrid schließt sich einer bereits namhaften Investorengruppe an.
Zu dieser gehören unter anderem Tennis-Superstar Novak Djokovic, Ex-Formel-1-Pilot Felipe Massa sowie der dänische Rennfahrer Kevin Magnussen.
Sportlich steht Le Mans aktuell auf Rang fünf der Ligue 2 und verfolgt ambitionierte Ziele.
Mit der geballten internationalen Prominenz im Hintergrund will der Klub seine Entwicklung weiter vorantreiben und sich langfristig höher positionieren.