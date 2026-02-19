Bleibt Salzburg-Leihgabe Daghim in Wolfsburg?

Adam Daghim wechselte im Sommer 2025 auf Leihbasis von Red Bull Salzburg in die deutsche Bundesliga zum VfL Wolfsburg.

So richtig festspielen konnte sich der schnelle Angreifer in der Autostadt aber noch nicht. Der 20-jährige Däne bringt es bisher auf 16 Einsätze in der Liga, sieben davon von Beginn an. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen.

Spieler will, Verein zögert

Weil im Leihdeal mit den "Bullen" auch eine Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro verankert ist, spielt der Stürmer auch um seine Zukunft. Laut dem "Kicker" möchte der Spieler selbst nämlich über den Sommer hinaus in Wolfsburg bleiben.

Die Verantwortlichen der "Wölfe" sollen aber noch nicht restlos von Daghim überzeugt sein. Daher ist auch noch unklar, ob die Option gezogen wird. Der Däne besticht zwar immer wieder mit seinem Tempo, weist aber auch technische Mängel auf, heißt es.