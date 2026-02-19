Fix! ÖFB-Legionär verlängert in Italien
Der Innenverteidiger steht seit 2020/21 beim FC Venezia unter Vertrag. Jetzt unterschreibt er ein neues Arbeitspapier.
Michael Svoboda und der FC Venezia verlängern ihre Zusammenarbeit!
Der Innenverteidiger unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2029. Das gab der italienische Zweitligist am Donnerstag offiziell bekannt.
Der ÖFB-Legionär spielt seit der Saison 2020/21 in Venedig, bringt es dort bislang auf 125 Einsätze. In der laufenden Saison ist er zudem Kapitän des Klubs.
Tabellenführer in der Serie B
"Diese Verlängerung bedeutet mir sehr viel. Wie alle wissen, fühle ich mich hier wie zu Hause, und weiterhin das orange-schwarz-grüne Trikot zu tragen – vor allem als Kapitän – war etwas, das ich mir zutiefst gewünscht habe", wird der 27-Jährige zitiert.
Bereits 2021 und 2024 gelang Svoboda und Venedig der Aufstieg in die Serie A, aktuell liegt der Verein in der Serie B an der Tabellenspitze.