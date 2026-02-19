ÖFB-Torwarttrainer vor Wechsel in die Premier League

Seit Dezember 2017 ist Michael Gspurning fester Bestandteil des Trainerteams von Union Berlin. Doch laut "Sky"-Reporter Eric Niederseer wird die Zusammenarbeit mit den "Eisernen" im kommenden Sommer ihr vorläufiges Ende finden.

Der 44-jährige Grazer wird seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Bundesligisten nicht verlängern. Konkretes Interesse am Torwarttrainer soll es aus der Premier League geben.

Seit April 2023 ist Gspurning zudem als Torwarttrainer beim österreichischen Nationalteam tätig. Ob der Vereinswechsel Auswirkungen auf seine Tätigkeit beim ÖFB hat, ist unklar.