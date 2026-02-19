NEWS

ÖFB-Torwarttrainer vor Wechsel in die Premier League

Die Wege von Michael Gspurning und Union Berlin dürften sich im kommenden Sommer trennen. Den Torwarttrainer könnte es in die Premier League ziehen.

ÖFB-Torwarttrainer vor Wechsel in die Premier League Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit Dezember 2017 ist Michael Gspurning fester Bestandteil des Trainerteams von Union Berlin. Doch laut "Sky"-Reporter Eric Niederseer wird die Zusammenarbeit mit den "Eisernen" im kommenden Sommer ihr vorläufiges Ende finden.

Der 44-jährige Grazer wird seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Bundesligisten nicht verlängern. Konkretes Interesse am Torwarttrainer soll es aus der Premier League geben.

Seit April 2023 ist Gspurning zudem als Torwarttrainer beim österreichischen Nationalteam tätig. Ob der Vereinswechsel Auswirkungen auf seine Tätigkeit beim ÖFB hat, ist unklar.

Mehr zum Thema

Brasilianisches Abwehrtalent vor Wechsel zu Dortmund

Brasilianisches Abwehrtalent vor Wechsel zu Dortmund

Deutsche Bundesliga
Bleibt Salzburg-Leihgabe Daghim in Wolfsburg?

Bleibt Salzburg-Leihgabe Daghim in Wolfsburg?

Deutsche Bundesliga
13
Arsenal lässt durch Last-Minute-Eigentor Punkte liegen

Arsenal lässt durch Last-Minute-Eigentor Punkte liegen

Premier League
2
Ehemaliger deutscher Nationalspieler verlässt Schalke

Ehemaliger deutscher Nationalspieler verlässt Schalke

International
2
Fix! ÖFB-Legionär verlängert in Italien

Fix! ÖFB-Legionär verlängert in Italien

International
10
Für den Championship-Abstiegskampf: Neuer Coach bei Leicester

Für den Championship-Abstiegskampf: Neuer Coach bei Leicester

International
2
Milan kommt nicht über Remis gegen Como hinaus

Milan kommt nicht über Remis gegen Como hinaus

Serie A

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Michael Gspurning 1. FC Union Berlin ÖFB Premier League