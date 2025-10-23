NEWS

Brasilianisches Top-Talent will zum BVB

Der 17-jährige Außenverteidiger soll Borussia Dortmund als Wunschdestination auserkoren haben.

Brasilianisches Top-Talent will zum BVB Foto: © GETTY
Borussia Dortmund hat sich ein ausgezeichnetes Standing als Sprungbrett für junge Talente erarbeitet.

Unter anderem Ousmane Dembele, Erling Haaland und Jude Bellingham sind in den letzten Jahren über den BVB bei absoluten Top-Klubs untergekommen. Im kommenden Sommer könnte nun ein südamerikanischer Youngster bei der Borussia andocken.

Wie ESPN Brasil berichtet, sollen die Dortmunder die besten Karten im Poker um Kauã Prates haben. Um den 17-jährige Linksverteidiger sollen zahlreiche europäische Top-Klubs buhlen, allerdings scheint dieser in den Ruhrpott wechseln zu wollen.

BVB beobachtet Prates in Brasilien

Der BVB habe bereits sein Interesse am U17-Nationalteamspieler Brasiliens bei dessen Klub Cruzeiro Belo Horizonte hinterlegt und dürfte den Spieler bereits beobachtet haben. So sollen Scouts der Dortmunder beim 1:0-Sieg Cruzeiros über Fortaleza vor Ort gewesen sein. Prates ist bis zur 63. Minute eingesetzt worden, eher er verletzungsbedingt ausgewechselt worden ist.

Zünglein an der Wage könnte die Ablösesummer für das Top-Talent werden: Im Vertrag des Linksfußes, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, ist demnach eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet 60 Millionen Euro verankert.

