Für den Championship-Abstiegskampf: Neuer Coach bei Leicester

Der Sensationsmeister von 2016 befindet sich in einer brenzlingen Lage!

Der ehemalige Klub von Christian Fuchs liegt nach 32 Runden mit ebensovielen Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz in die Drittklassigkeit. Aktuell fehlen zwei Punkte auf das rettende Ufer.

Für die Mission Klassenerhalt präsentierte der Championship-Klub nun einen neuen Cheftrainer. Gary Rowett übernimmt ab sofort in Leicester und unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der 51-Jährige stand bis kurz vor Weihnachten noch bei Ligarivale Oxford United unter Vertrag.