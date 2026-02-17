Borussia Dortmund Borussia Dortmund BVB Atalanta BC Atalanta BC ATA
Endstand
2:0
2:0 , 0:0
  • Serhou Guirassy
  • Maximilian Beier
NEWS

Dortmund legt mit Heimsieg über Atalanta Achtelfinal-Grundstein

Den Dortmundern gelingt gegen offensiv harmlose Italiener ein Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League.

Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Borussia Dortmund hat einen Schritt Richtung Champions-League-Achtelfinale gemacht.

Im Hinspiel des Playoffs um den Einzug in die Runde der letzten 16 bezwingen die "Schwarz-Gelben" Atalanta Bergamo zuhause mit 2:0.

Das Spiel wird eine Viertelstunde später angepfiffen - kurioserweise, weil die Dortmunder zu spät zum Stadion finden. Für die Treffer sorgen Serhou Guirassy (3.) und Maximilian Beier (42.).

ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer wird in der 83. Spielminute eingewechselt.

Ryerson mit dem nächsten Assist

Kaum angepfiffen, klingelt es bereits im Westfalenstadion. Julian Ryerson, der erst beim 4:0-Sieg über Mainz alle vier Tore vorbereitet hat, liefert seinen nächsten Assist. Wie schon zwei Mal gegen die Mainzer assistiert die 26 der 9, welche erfolgreich vollendet - Guirassy mit dem 1:0 in der 3. Minute.

Dann entwickelt sich aber ein anderes Bild des Spiels. Atalanta übernimmt nach und nach das Kommando, kommt zu längeren Ballbesitzphasen und wartet auf Löcher in der Dortmunder Defensive. Den Schwarz-Gelben gelingt aber immer wieder Entlastung.

Vor der Pause dann erneut eine Ryerson-Flanke, die mit Innenverteidiger Waldemar Anton in diesem Fall aber nicht den idealen Abnehmer findet (40.). Nur kurz darauf nutzt Dortmund die weit aufgerückte Stellung der Italiener. Guirassy läuft fast bis zum Sechzehner unbedrängt und legt für Teamkollege Beier auf, der zum 2:0 einschiebt (42.).

Zu wenig von Atalanta

Nach Wiederanpfiff hat Atalanta wieder mehr Ballbesitz, richtige Torgefahr können die Italiener aber nicht ausstrahlen. Die Offensive Bergamos lässt an diesem Abend zu Wünschen übrig, was sich auch im xG-Wert von 0,46 wiederspiegelt.

Das Spiel wirkt in der Schlussphase zäh, der Dortmunder Sieg eigentlich kaum bedroht. So sackt "Schwarz-Gelb" eine gute Ausgangslage für das Rückspiel ein.

