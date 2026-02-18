NEWS

Ehemaliger deutscher Nationalspieler verlässt Schalke

Muslic muss mit einem Offensivspieler weniger den Rest der Saison bestreiten. Der Vertrag wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Ehemaliger deutscher Nationalspieler verlässt Schalke
Nach einem Sieg über Kiel steht Schalke wieder auf Tabellenplatz eins in der zweiten deutschen Bundesliga. Ein Mann, der bei der Mission Aufstieg nicht mehr mitwirken wird, ist Amin Younes.

Der bis zum Saisonende gültige Vertrag vom achtmaligen Nationalspieler wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

"Nach einem aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Wintertransferfenster sind die Chancen auf Einsatzzeiten für Amin sehr gering, was wiederum seinem persönlichen Anspruch nicht gerecht wird. Entsprechend wollen wir ihm die Gelegenheit geben, unter anderem die letzten Chancen, die die noch offenen Wintertransferfenster bieten, zu nutzen", begründet Sportvorstand Baumann die Entscheidung.

Younes absolvierte 31 Partien für die Königsblauen, in denen ihm zwei Tore und drei Vorlagen gelangen.

