Bayern München: Marokko-Star und DFB-Youngster ante portas

Der FC Bayern München befindet sich im Poker um zwei Top-Neuzugänge auf der Zielgeraden.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich der deutsche Rekordmeister im Werben um Ismael Saibari und Nathaniel Brown mit PSV Eindhoven und Eintracht Frankfurt einig sein.

Für PSV-Offensivstar Saibari (25) legt der deutsche Doublesieger demnach rund 50 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Der Marokkaner, der im WM-Duell mit Brasilien sehenswert traf, soll in München einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Eintracht-Shootingstar auch ante portas

Parallel soll auch bei den Verhandlungen um Eintracht-Verteidiger Nathaniel Brown (22) ein Durchbruch erzielt worden sein.

Demnach haben sich die Bayern-Verantwortlichen um den Österreicher Christoph Freund mit den "Adlern" auf ein Paket in Höhe von bis zu 55 Millionen Euro geeinigt haben.

Mit dem sechsfachen DFB-Teamspieler, der beim WM-Auftaktspiel gegen Curacao in der Startaufstellung stand, soll man sich an der Säbener Straße bereits vor einigen Tagen geeinigt haben.